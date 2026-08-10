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Dakkapel Amerlaan 20: vergunning aangevraagd in Eindhoven

Vandaag om 11:06

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de Amerlaan 20 in Eindhoven. De aanvraag is binnengekomen op 5 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de Amerlaan 20. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007683.

De vergunningaanvraag is bedoeld ter kennisgeving en kan op dit moment niet worden ingezien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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