Dakkapel Amerlaan 20: vergunning aangevraagd in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de Amerlaan 20 in Eindhoven. De aanvraag is binnengekomen op 5 augustus 2026.

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De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de Amerlaan 20. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007683.

De vergunningaanvraag is bedoeld ter kennisgeving en kan op dit moment niet worden ingezien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.