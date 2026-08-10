Gezinsdag in Rijen krijgt vergunning voor 22 augustus

De gemeente heeft een vergunning verleend voor Gezinsdag Spontaan Ontstaan in Rijen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2026 van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds in de Marijkestraat.

Gevonden voor jou

Het evenement zal plaatsvinden tussen de Irenestraat en de Beatrixstraat in Rijen. De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden door de gemeente.

De Gezinsdag Spontaan Ontstaan biedt bewoners en bezoekers een gezellige dag, midden in het dorp. Het tijdstip en de locatie zijn afgestemd op een breed publiek, zodat iedereen kan genieten van het evenement.