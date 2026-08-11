Blizz@de Mouthoeve geen vaste trouwlocatie meer in Boekel

Blizz@de Mouthoeve in Boekel is niet langer een vaste trouwlocatie. Het besluit om de locatie aan de Erpseweg 2 hiervoor te gebruiken is per 1 mei 2026 ingetrokken.

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Het verzoek om de aanwijzing als vaste trouwlocatie in te trekken, werd door Blizz@de Mouthoeve zelf ingediend op 29 juli 2026. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel.

Hiermee vervalt een eerder besluit uit 2023, waarin de locatie was aangewezen als gemeentehuis voor huwelijken en partnerschapsregistraties. Het intrekken van deze status is officieel vastgelegd op 3 augustus 2026.