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Kamerverhuur met vijf kamers in Eindhoven wordt gelegaliseerd
Vandaag om 09:56
Er is een aanvraag ingediend om kamerverhuur met vijf kamers te legaliseren op de Wenckenbachstraat in Eindhoven. Het gaat om een woning op nummer 45. De aanvraag is afgelopen donderdag ontvangen.
De gemeente Eindhoven heeft een vergunningaanvraag ontvangen om kamerverhuur met vijf kamers aan de Wenckenbachstraat te legaliseren. Het adres betreft huisnummer 45 met postcode 5621HA. De aanvraag is binnengekomen op 6 augustus 2026.
Het gaat om een vergunning waarmee de huidige situatie officieel wordt toegestaan. De aanvraag is enkel ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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