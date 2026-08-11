652 bomen gekapt bij BIC 2 in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 652 bomen bij BIC 2 in Eindhoven.

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Op 6 augustus 2026 is bij de gemeente Eindhoven een aanvraag ingediend voor het kappen van 652 bomen. Het gaat om bomen bij BIC 2, een bedrijventerrein in de stad. De vergunningaanvraag is officieel geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007703.

De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen het plan.