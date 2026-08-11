Carnavalsevenement op Korte Heuvel in Tilburg op elfde van de elfde

In Tilburg is een vergunning aangevraagd voor een carnavalsevenement op de Korte Heuvel. Het evenement staat gepland op 11 november 2026 van elf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds.

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De aanvraag voor het carnavalsevenement is op 5 augustus 2026 door de gemeente Tilburg ontvangen. Het evenement zal plaatsvinden op de Korte Heuvel en draait om de viering van de elfde van de elfde, een belangrijke dag in het carnavalsseizoen.

De gemeente heeft tot uiterlijk 30 september 2026 de tijd om een besluit te nemen over de vergunning. Dit kan eerder gebeuren, maar in sommige gevallen kan de termijn worden verlengd. Zodra er een besluit is, maakt de gemeente dit bekend via een publicatie.