Topweek op Piusplein in Tilburg krijgt groen licht

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het evenement Topweek op het Piusplein. Het evenement vindt plaats op 18 en 19 augustus, met opbouw op 17 augustus en afbouw op 20 augustus.

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Het evenement Topweek zal plaatsvinden op het zuidelijke deel van het Piusplein in Tilburg. De activiteiten zijn toegestaan op 18 en 19 augustus van vijf uur ’s middags tot elf uur ’s avonds. De opbouw start een dag eerder, op 17 augustus, van acht uur ’s ochtends tot half vijf ’s middags. De afbouw volgt op 20 augustus in dezelfde tijdsperiode.

Met deze vergunning geeft de gemeente toestemming voor het evenement, dat onderdeel is van de Topweek, een introductieweek voor nieuwe studenten. Het besluit is genomen op een aanvraag die op 4 juni is ingediend. Belangrijke details, zoals het zaaknummer Z2026-00007085, zijn geregistreerd.