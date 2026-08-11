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Compensatiegebied De Ruiter in Uden aangevraagd
Vandaag om 10:22
In Uden is een aanvraag gedaan voor een compensatiegebied in plangebied De Ruiter.
De gemeente heeft op 7 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de realisatie van een compensatiegebied in het plangebied De Ruiter aan de Ruitersweg in Uden.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 63942-2026 en betreft het uitvoeren van werkzaamheden die geen bouwwerk zijn. Dit is een kennisgeving van de aanvraag; hierop kan niet formeel worden gereageerd. Voor inzage in de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst.
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