Tijdelijke inrit en strook bij werkterrein Erica in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke inrit en uitvoegstrook bij het Zuidelijke werkterrein aan Erica.

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Op 7 augustus 2026 heeft de gemeente Oirschot toestemming gegeven voor het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit en in- en uitvoegstrook. Dit is bedoeld voor het Zuidelijke werkterrein aan Erica ongenummerd in Oirschot. Het gaat om een omgevingsvergunning met kenmerk 082380962.

De vergunning maakt mogelijk dat verkeer tijdelijk gebruik kan maken van de nieuwe in- en uitvoegmogelijkheden bij het werkterrein. Dit kan zorgen voor een verandering in de directe omgeving van het terrein. Het besluit van de gemeente ligt zes weken ter inzage.