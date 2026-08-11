Berging sale op parkeerterrein Weigeliastraat Breda

Op zaterdag 29 augustus vindt een berging sale plaats op het parkeerterrein aan de Weigeliastraat in Breda. Het evenement duurt van elf uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend. Het gaat om een tijdelijke verkoopactiviteit op het parkeerterrein, waarbij bezoekers tussen elf uur en drie uur spullen kunnen kopen of verkopen.

Het evenement is toegankelijk voor publiek en vindt plaats onder toezicht van de benodigde vergunningen. De locatie is het parkeerterrein aan de Weigeliastraat in Breda.