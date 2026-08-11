Evenement Surf & Turf op 22 augustus in Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement Surf & Turf. Het vindt plaats op dinsdag 22 augustus 2026 aan de Veilingkade 12, van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend onder kenmerk Z2026-005051 en betreft het evenement Surf & Turf. Het evenement wordt gehouden aan de Veilingkade 12 in Breda. De activiteiten starten om één uur ’s middags en eindigen om elf uur ’s avonds op dezelfde dag.

De aanvraag en de vergunning zijn digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda. Daarbij moeten de kenmerkgegevens, locatie en de omschrijving worden vermeld.