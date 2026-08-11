Vergunning voor gebruik openbare ruimte Stationsweg Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een midikraan, autolaadkraan en knijperwagen op de Stationsweg.

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Op de Stationsweg 146 in Eindhoven mogen een midikraan, autolaadkraan en knijperwagen worden geplaatst. De vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte is op 7 augustus 2026 verleend.

Het gaat om een vergunning waarmee openbare ruimte tijdelijk gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, steiger of ander materiaal. Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-007577.