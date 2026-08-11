Tijdelijke bouwwerken voor Winter in Eindhoven op Catharinaplein

Voor het evenement Winter in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om tijdelijke bouwwerken te plaatsen op het Catharinaplein in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 7 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een vergunning om tijdelijke bouwwerken te plaatsen op het Catharinaplein. Deze bouwwerken maken deel uit van het evenement Winter in Eindhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007721. Het betreft een kennisgeving en de vergunning ligt niet ter inzage. Voor deze aanvraag is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.