Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijke bouwwerken voor Winter in Eindhoven op Catharinaplein

Vandaag om 10:58

Voor het evenement Winter in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om tijdelijke bouwwerken te plaatsen op het Catharinaplein in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 7 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een vergunning om tijdelijke bouwwerken te plaatsen op het Catharinaplein. Deze bouwwerken maken deel uit van het evenement Winter in Eindhoven.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007721. Het betreft een kennisgeving en de vergunning ligt niet ter inzage. Voor deze aanvraag is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.