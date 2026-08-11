Vergunning verleend voor seizoensopening Parktheater Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de open dag en seizoensopening van het Parktheater. Het evenement vindt plaats op 30 augustus 2026 aan de Elzentlaan.

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Het Parktheater in Eindhoven krijgt groen licht voor de seizoensopening en open dag op 30 augustus. De vergunning voor dit A-evenement is afgelopen vrijdag, 7 augustus, officieel verleend door de gemeente.

De open dag wordt gehouden op het adres Elzentlaan 50, 5615CN in Eindhoven. Het evenement markeert de start van het nieuwe theaterseizoen. De gemeente heeft het besluit genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-005886.