Vergunning verleend voor evenementen in Oss

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor twee evenementen op 5 en 12 september 2026 aan het Gielekespad.

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Het gaat om de evenementen Zomer van het 't Zuiden op 5 september en Raveolution Outdoor op 12 september. Beide worden georganiseerd aan het Gielekespad 10 in Oss. Het besluit is genomen op 7 augustus 2026 en heeft kenmerk CLZ-00022850.

Het indienen van een bezwaar tegen de vergunning heeft geen invloed op de doorgang van de evenementen. Voor een voorlopige voorziening kan contact worden opgenomen met de bestuursrechter Oost-Brabant.