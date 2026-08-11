Advertentie
Vergunningsaanvraag voor Baselier B.V. Open Dagen in Steenbergen
Vandaag om 11:08
De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Baselier B.V. Open Dagen.
Op 13 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om de Baselier B.V. Open Dagen, die worden georganiseerd aan de Bronkhorststraat 5 in Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder het nummer ZK26003068.
Er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra de burgemeester een beslissing heeft genomen, wordt dit bekendgemaakt. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie