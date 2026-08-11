Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld op Perelaar in Veghel

Op de Perelaar in Veghel is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ingesteld voor een bewoner van Perelaar 26. Het besluit is genomen door de gemeente Meierijstad.

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De parkeerplaats is aangevraagd door een bewoner van Perelaar 26, die vanwege een medische beperking niet zelfstandig meer dan honderd meter kan lopen. Het voertuig moet daarom dichtbij de woning kunnen staan. Uit een medisch rapport blijkt dat dit noodzakelijk is. De parkeerdruk in het desbetreffende deel van de straat is bovendien zo hoog dat er vaak geen plek beschikbaar is.

De gemeente heeft het besluit genomen op basis van verkeersregels die gebruikers en passagiers beschermen. Het kenteken van het voertuig van de bewoner wordt op een speciaal verkeersbord vermeld. De maatregel treedt direct in werking, maar wordt pas onherroepelijk als er geen bezwaarschriften of beroepszaken worden ingediend.