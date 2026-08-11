Raf van de Riet tekent contract bij FC Eindhoven

Raf van de Riet heeft een tweejarig contract getekend bij FC Eindhoven. De linksback viert vandaag zijn twintigste verjaardag en gaat aan de Aalsterweg spelen tot medio 2028.

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Van de Riet speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van PSV. In die periode heeft hij 47 wedstrijden gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij drie assists gaf. De jonge linksback staat bekend om zijn aanvallende speelstijl en technische vaardigheden.

Bewuste keuze voor Eindhoven

De keuze voor FC Eindhoven is niet zomaar gemaakt. Van de Riet ziet het als een kans om zich verder te ontwikkelen. Het aanvallende spel van de club past goed bij zijn stijl als speler. Hij vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij de aanval en heeft veel vertrouwen in zijn kwaliteiten aan de bal.

Technisch manager Marc Scheepers benadrukt de ervaring die Van de Riet al heeft opgedaan. Volgens hem heeft de linksback veel minuten gemaakt in het betaald voetbal en past hij met zijn groeipotentieel perfect bij FC Eindhoven. Scheepers heeft er vertrouwen in dat Van de Riet zich verder zal ontwikkelen bij de club.

Met het tekenen van het tweejarige contract hoopt FC Eindhoven een nieuwe impuls te geven aan de selectie. Van de Riet zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de verdediging én in de opbouw van het spel.