Geheimhouding persoonsgegevens mogelijk in Sint-Michielsgestel

Inwoners van Sint-Michielsgestel kunnen geheimhouding aanvragen voor hun gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie bevat onder meer adressen, nationaliteit en informatie over familie. De geheimhouding geldt voor verzoeken van particulieren en niet-commerciële instellingen.

Gevonden voor jou

De gemeente Sint-Michielsgestel beheert de gegevens van alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP), de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin staan onder andere adresgegevens, informatie over huwelijk of partnerschap, nationaliteit en details over ouders en kinderen. Deze informatie wordt automatisch doorgegeven aan overheidsorganisaties en enkele maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor hun wettelijke taken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke gegevens aan deze instanties worden verstrekt. Het doorgeven van gegevens voor wettelijke taken van de overheid is verplicht en kan niet worden voorkomen. Voor andere situaties, zoals verzoeken van particulieren of niet-commerciële instellingen, kan een inwoner wel geheimhouding aanvragen.

Hoe vraag je geheimhouding aan?

Inwoners van Sint-Michielsgestel kunnen een verzoek indienen om hun persoonsgegevens geheim te houden. Dit geldt voor aanvragen van zogenoemde verplichte derden, zoals curatoren en advocaten, maar ook voor vrije derden, zoals sport- en muziekverenigingen. Het verzoek tot geheimhouding kan eenvoudig worden ingediend via DigiD.

Overzicht van verstrekte gegevens

Wie wil weten aan wie zijn of haar gegevens in het afgelopen jaar zijn verstrekt, kan bij de gemeente een schriftelijk overzicht aanvragen. Dit overzicht wordt gratis binnen enkele weken toegestuurd. Daarnaast is het belangrijk dat de gegevens in de BRP juist en actueel blijven. Bij twijfel kunnen inwoners contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente.