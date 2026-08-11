Bosonderhoud gestart in Dennendijkse bossen

De gemeente Asten begint op 17 augustus met bosonderhoud in de Dennendijkse bossen. Er worden bomen verwijderd om ruimte te maken voor inheemse soorten en gevaarlijke bomen langs paden worden aangepakt. Het bos blijft toegankelijk, maar sommige paden kunnen tijdelijk afgesloten zijn.

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De gemeente Asten voert onderhoud uit in de Dennendijkse bossen om de natuurwaarden te verbeteren en het bos veiliger te maken voor bezoekers. Met een beleid gericht op een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie worden bomen die te dicht op elkaar staan verwijderd. Dit proces, dat ‘dunnen’ wordt genoemd, begint volgende week en duurt tot half september.

Bomen die plaats moeten maken, zijn al gemarkeerd met een oranje streep op de stam. Het vrijkomende hout wordt verkocht en de opbrengst gebruikt om een deel van de kosten voor het bosbeheer te dekken. Tegelijkertijd zorgt de gemeente ervoor dat gevaarlijke bomen langs recreatieve paden worden gekroond of verwijderd.

Meer variatie in het bos

In de winter van 2026-2027 wordt gestart met het planten van nieuwe bomen zoals hazelaar, zoete kers en veldesdoorn. Dit moet zorgen voor een gevarieerder bos met meer voedsel- en schuilmogelijkheden voor dieren. Ook biedt het bos door deze aanpak betere bescherming tegen bosbranden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door bosbouwmachines, die over de paden rijden om bomen te vellen en af te voeren. Hoewel het bos toegankelijk blijft, kunnen sommige paden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Na afloop worden de paden hersteld, afhankelijk van het weer en de terreinomstandigheden.

Veiligheid tijdens de werkzaamheden

Bezoekers wordt aangeraden voldoende afstand te houden van de machines en de afgesloten delen van het bos te vermijden. Op verschillende plekken hangen informatieborden met uitleg over het onderhoud. De gemeente benadrukt dat het bosbeheer gericht is op het creëren van een toekomstbestendig en gezond bos voor mens en natuur.