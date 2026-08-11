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Linieloop Steenbergen: vergunning aangevraagd

Vandaag om 13:12

Voor de Linieloop Steenbergen 2026 is een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Gevonden voor jou

Op 28 juli heeft de burgemeester van Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Linieloop Steenbergen 2026. Het evenement is gepland op de Markt en in de kern van Steenbergen.

De aanvraag staat geregistreerd onder nummer ZK26003344. Er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra er een beslissing is, wordt dit bekendgemaakt.

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