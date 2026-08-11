Parktheater draagt bij aan biodiversiteit met bijen op het dak

Op het dak van het Parktheater in Eindhoven wonen al geruime tijd bijen. De stadsbijen verzamelen nectar en dragen zo bij aan het behoud van de bijenpopulatie en de biodiversiteit in de stad.

Gevonden voor jou

Het Parktheater in Eindhoven heeft een bijzondere manier gevonden om de natuur te ondersteunen. Op het dak van het theater leven bijen, die nectar verzamelen uit de nabije tuinen en parken. Hiermee levert het theater een bijdrage aan de bescherming van de bijen en het bevorderen van biodiversiteit.

De verzorging van de bijen ligt in handen van Dorien, een medewerker van de technische afdeling en een gepassioneerd imker. Naast haar werk achter de schermen zorgt zij met veel toewijding voor de bijenvolken. De honing die de bijen verzamelen, slingert zij zelf.

Honing met unieke smaak

De honing van de bijen op het dak heeft een unieke smaak die per seizoen verschilt. Dit pure, lokale product wordt onder andere gebruikt in de keuken van het restaurant BIJ13, dat onderdeel is van het Parktheater. Bezoekers kunnen hier de honing zelf proeven.