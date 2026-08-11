Parktheater lanceert programma voor seizoen 2026/2027

Het Parktheater in Eindhoven heeft het nieuwe theaterprogramma voor 2026/2027 onthuld. Dit bestaat uit meer dan 400 voorstellingen, festivals en speciale programma's. Het theater introduceert ook een vernieuwend theatermagazine en een slimme keuzehulp. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

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Het Parktheater in Eindhoven heeft zijn programma voor het theaterseizoen 2026/2027 aangekondigd. Het aanbod bestaat uit meer dan 400 verschillende voorstellingen, festivals en nieuwe initiatieven. Het theater richt zich op een breed publiek met thema's zoals dans, cabaret, muziek en jeugdvoorstellingen.

Bijzonder dit jaar is de introductie van een theatermagazine. In plaats van een traditionele programmagids biedt het magazine een thematische aanpak. Het bevat verhalen en aanbevelingen per thema, zoals 'Stille genieters' en 'Grensverleggend'. Daarnaast is er een compacte agenda met een overzicht van alle voorstellingen.

Innovatieve keuzehulp

Het Parktheater heeft een slimme keuzehulp ontwikkeld om bezoekers te helpen bij het kiezen van voorstellingen. Deze digitale tool maakt zoeken mogelijk op basis van voorkeuren, zoals beleving en dag van de week. Het theater test deze functionaliteit momenteel en roept gebruikers op om feedback te geven.

Nieuwe betaaloptie

Een ander initiatief is het 'Pay what you want'-concept. Hiermee kunnen bezoekers zelf de prijs van hun tickets kiezen. Deze optie is beschikbaar voor specifieke voorstellingen, zoals familievoorstellingen en producties van nieuwe makers. Het idee is om theater toegankelijker te maken voor iedereen.

Tot slot biedt het Parktheater een speciale jongerenprijs. Bezoekers van 12 tot 25 jaar kunnen vanaf 24 uur voor aanvang van een voorstelling tickets kopen voor een gereduceerd tarief. Dit geldt voor bijna alle voorstellingen, mits niet uitverkocht.

Met deze vernieuwingen hoopt het Parktheater theaterbeleving in Eindhoven nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken.