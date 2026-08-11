Beslistermijn omgevingsvergunning Diepenstraat in Tilburg verlengd

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om woningen aan de Diepenstraat 23 om te zetten naar zelfstandige woonruimtes.

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Het gaat om een omgevingsvergunning die op 12 juni 2026 is aangevraagd en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007501. Door deze verlenging eindigt de behandeltermijn nu op 18 september 2026. De gemeente kan de behandeling echter verder opschorten, waardoor de termijn nog kan verschuiven.

De aanvraag betreft het aanpassen van bestaande onzelfstandige woonruimtes naar zelfstandige woningen aan de Diepenstraat 23 in Tilburg. Zodra er een besluit is genomen, zal de gemeente dit kenbaar maken via een nieuw bericht.