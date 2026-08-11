Aangepaste tijden milieustraat Steenbergen door hitte

Vanwege de hoge temperaturen past de gemeente Steenbergen deze week de openingstijden van de milieustraat, de GRIP-wagen en de inzameling van minicontainers aan.

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De milieustraat in Steenbergen heeft deze week aangepaste openingstijden door de verwachte hitte. Op woensdag 12 augustus zijn de tijden zoals gebruikelijk van half negen tot half één ’s middags en van één tot half zes. Donderdag 13 en vrijdag 14 augustus opent de milieustraat om zeven uur ’s ochtends en sluit om twee uur ’s middags. Zaterdag 15 augustus gelden de reguliere openingstijden van acht uur tot één uur ’s middags.

De gemeente adviseert inwoners om hun bezoek zoveel mogelijk te plannen op koelere momenten van de dag. Dit kan helpen om de warmte te vermijden en de werkzaamheden bij de milieustraat soepeler te laten verlopen.

GRIP-wagen afwezig

Ook de GRIP-wagen, een mobiel grondstof inleverpunt, is deze week aangepast. Op donderdagmiddag 13 augustus zal de wagen niet aanwezig zijn in Kruisland. Inwoners die hiervan gebruik willen maken, kunnen hun afval op een ander moment inleveren.

Minicontainers vroeger opgehaald

De inzameling van minicontainers start deze week eerder vanwege de hitte. De ophaaldienst begint om zeven uur ’s ochtends, waardoor bewoners wordt gevraagd hun containers op tijd klaar te zetten. Dit voorkomt dat containers te laat worden aangeboden.

De gemeente Steenbergen bedankt inwoners alvast voor hun medewerking en begrip voor de aangepaste tijden.