Vapes zorgen voor gevaar in het restafval

Vapes in het restafval kunnen brand veroorzaken door accu’s en batterijen. Deze apparaten bevatten schadelijke stoffen en materialen die hergebruikt kunnen worden.

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Vapes, ook wel e-sigaretten genoemd, vormen een risico als ze in het restafval terechtkomen. De batterijen en accu’s in deze apparaten kunnen branden veroorzaken in vuilniswagens en verwerkingsinstallaties. Dit levert niet alleen gevaar op, maar zorgt ook voor milieuschade door schadelijke stoffen die vrijkomen.

Bovendien bevatten de accu’s en batterijen materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Het is daarom belangrijk dat vapes op de juiste manier worden ingeleverd en niet bij het gewone afval terechtkomen.

Waar kun je vapes inleveren?

Vapes kunnen gratis worden ingeleverd op verschillende plekken. In veel winkels, zoals supermarkten en bouwmarkten, staan speciale inleverbakken. Daarnaast kun je een oude vape inleveren bij een winkel als je daar een nieuwe koopt. Ook de milieustraat is een optie voor het wegbrengen van dit afval.

Voor meer informatie over het scheiden van afval kun je de afvalscheidingswijzer raadplegen. Hier vind je handige tips over hoe je afval op de juiste manier kunt verwerken.