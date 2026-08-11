Zwembad Die Heygrave viert 50-jarig jubileum

Zwembad Die Heygrave bestaat vijftig jaar en viert dat van 21 tot en met 27 september met een feestweek vol activiteiten.

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Het jubileum van zwembad Die Heygrave wordt groots gevierd in de week van 21 tot en met 27 september. Het zwembad, gelegen in Vlijmen, nodigt inwoners uit om deel te nemen aan de festiviteiten.

De organisatie heeft aangekondigd dat er tijdens deze feestweek diverse jubileumactiviteiten zullen plaatsvinden. Wat er precies op het programma staat, wordt na de zomervakantie bekendgemaakt.

Feestweek in september

Met het vijftigjarig bestaan viert Die Heygrave een bijzondere mijlpaal. Het zwembad heeft in de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld in de regio, zowel voor recreatie als sportieve activiteiten.

Inwoners worden opgeroepen om alvast de feestweek in hun agenda te reserveren. Meer informatie over het programma zal na de zomer te vinden zijn op de website van het zwembad en via hun sociale mediakanalen.