Saver past tijden afvalinzameling aan door hitte

Vanwege de verwachte hitte op 13 en 14 augustus begint afvalbedrijf Saver eerder met het legen van containers. De werkzaamheden starten om zeven uur 's ochtends. Ook sluit het Grondstoffencentrum in Oud Gastel op deze dagen eerder, om twee uur 's middags.

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Afvalbedrijf Saver heeft maatregelen getroffen vanwege de hoge temperaturen die worden voorspeld voor donderdag 13 en vrijdag 14 augustus. Om de medewerkers te ontlasten, begint het legen van containers op deze dagen eerder dan normaal. De werkzaamheden starten al om zeven uur ’s ochtends.

Bewoners wordt gevraagd om hun containers voor dit tijdstip buiten te zetten, zodat de inzamelroutes volgens planning kunnen worden afgewerkt. Dit geldt voor alle gebieden waar Saver verantwoordelijk is voor afvalinzameling.

Grondstoffencentrum sluit eerder

Daarnaast is het Grondstoffencentrum in Oud Gastel tijdens deze warme dagen beperkt geopend. Normaal sluit het centrum later op de dag, maar op 13 en 14 augustus gaan de deuren al om twee uur ’s middags dicht. Saver adviseert bezoekers hier rekening mee te houden.

De hitte-maatregelen zijn specifiek voor deze twee dagen en bedoeld om de veiligheid en gezondheid van het personeel te waarborgen. Voorlopig is er geen sprake van verdere aanpassingen.