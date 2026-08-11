750 houten studentenwoningen bij TU/e-campus

Bij de TU/e-campus verrijzen in 2027 en 2028 750 houten studentenwoningen. De duurzame gebouwen worden tijdelijk geplaatst bij sportpark De Hondsheuvels en later verplaatst en hergebruikt. Dit meldt Cursor TU/e.

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De Technische Universiteit Eindhoven heeft grond beschikbaar gesteld voor de bouw van deze nieuwe studentenwoningen, schrijft Cursor TU/e. De locatie bij sportpark De Hondsheuvels krijgt een herindeling, waarbij de golfbaan verdwijnt en het volleybaltoernooi Hajraa een andere plek moet zoeken.

Het project is gegund aan een consortium genaamd The Common Grounds, dat bestaat uit onder andere TheNewMakers, VenhoevenCS en AKOR. De gebouwen worden volledig gemaakt van hout, zowel de constructie als de gevels, en zijn prefab, wat betekent dat ze vooraf in een fabriek worden gebouwd en daarna op locatie worden geplaatst.

Duurzame woongroepen

De woningen zijn bedoeld voor studenten en bestaan grotendeels uit gedeelde kamers in woongroepen. Bewoners delen woonkamers, keukens, badkamers, balkons en tuinen. Dit concept moet zowel sociale interactie als duurzaamheid bevorderen.

De eerste studenten kunnen vanaf de zomer van 2027 hun intrek nemen in de huizen. Het volledige project, dat 750 woningen omvat, moet in de zomer van 2028 zijn afgerond.

Omdat de grond maar vijftien jaar beschikbaar is, worden de gebouwen na die tijd verplaatst en opnieuw gebruikt. Dit past binnen de duurzame visie van de TU/e.