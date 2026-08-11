Carin Beenen nieuwe hoofdredacteur Cursor

Carin Beenen wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van Cursor, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Technische Universiteit Eindhoven. Ze volgt Roy op het Veld op, die tijdelijk de leiding had na het vertrek van Marieke Verbiesen in maart. Beenen heeft 28 jaar journalistieke ervaring, onder meer bij het Eindhovens Dagblad.

Gevonden voor jou

Carin Beenen heeft een lange carrière in de journalistiek achter de rug. Ze werkte bijna drie decennia bij het Eindhovens Dagblad en moederbedrijf DPG Media, waar ze functies vervulde als verslaggever, eindredacteur en online journalist. Ook deed ze leidinggevende ervaring op als chef van de gezamenlijke internetredactie van drie Brabantse kranten.

Naast haar journalistieke werk heeft Beenen zich de afgelopen jaren gericht op het analyseren van data over leesgedrag. Ze vertaalde deze inzichten naar adviezen voor redacties en hoofdredacteuren. Ze woont in Valkenswaard en is bekend met de regio en de universiteit.

Focus op nieuws en impact

Bij Cursor wil Beenen verder bouwen aan een medium dat naast nieuws ook onderwerpen agendeert en diepgaande dossiers maakt. Ze streeft naar meer impact door gebruik van nieuwe en bestaande journalistieke formats. Cursor geldt als een belangrijke bron van informatie voor studenten en medewerkers van de TU/e.

Eric van der Geer-Rutten-Rijswijk, universiteitssecretaris van de TU/e, is positief over haar komst. Volgens hem heeft Beenen een divers journalistiek cv en de kwaliteiten om een redactie te leiden in de complexe omgeving van de universiteit. Hij ziet uit naar de samenwerking en wenst haar veel succes in haar nieuwe rol.