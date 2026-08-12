Waarschuwing: nepagenten actief in regio Geertruidenberg

In de regio Geertruidenberg doen oplichters zich voor als politieagenten en proberen bewoners te misleiden om waardevolle spullen af te geven. Nepagenten halen bankpassen, sieraden of contant geld op aan de deur. De politie roept op om alert te blijven.

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Oplichters die zich voordoen als politieagenten zijn actief in verschillende plaatsen in onze regio. Zij bellen aan en vragen bewoners om bankpassen, pincodes, sieraden of contant geld af te staan. Dit is een veelgebruikte methode om mensen, vaak ouderen, te misleiden.

Echte agenten komen nooit aan de deur om waardevolle spullen op te halen. Als iemand zich voordoet als politieagent en om geld of bankgegevens vraagt, gaat het vrijwel zeker om een oplichter. Het advies is om onbekenden niet zomaar binnen te laten en altijd om legitimatie te vragen. Let hierbij op dat ook een legitimatiebewijs vervalst kan zijn.

Hoe kun je jezelf beschermen?

De politie geeft tips om nepagenten buiten de deur te houden. Gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder bij het openen van de deur of een deurbelcamera. Geef nooit persoonlijke gegevens, bankpassen, pincodes, contant geld of sieraden af. Bij twijfel wordt aangeraden direct 112 te bellen om te controleren of de persoon daadwerkelijk bij de politie werkt.

Wat te doen als je slachtoffer bent?

Als je slachtoffer bent geworden van een nepagent, doe dan altijd aangifte bij de politie. Noteer een signalement van de persoon, details van een eventueel voertuig en bewaar camerabeelden van jezelf of van buren. Ook is het belangrijk om direct contact op te nemen met je bank als je financiële gegevens of spullen hebt afgegeven.

De politie benadrukt dat iedereen slachtoffer kan worden, maar dat ouderen vaak een doelwit zijn. Meer informatie over hoe je een nepagent kunt herkennen, is te vinden op de website van de politie.