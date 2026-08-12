Werkzaamheden Hoefstraat Genderen starten maandag

Vanaf maandag 17 augustus wordt de riolering en het straatwerk in de Hoefstraat in Genderen vervangen. De werkzaamheden beginnen bij de kruising Doeverensestraat/Hoefstraat en duren tot november. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

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In Genderen gaat aannemer Sterk Heukelum BV vanaf maandag 17 augustus aan de slag met het vervangen van de riolering en het straatwerk in de Hoefstraat. Dit project start bij de kruising Doeverensestraat/Hoefstraat.

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met november 2026 duren. Gedurende deze periode wordt het verkeer in de omgeving omgeleid. Het is nog onduidelijk of dit mogelijk zorgt voor extra verkeersdrukte in het dorp.

Automobilisten en fietsers moeten rekening houden met de omleidingsroutes die ter plaatse worden aangegeven. Het advies is om de verkeersborden goed in de gaten te houden om zo de juiste route te volgen.

De gemeente Altena vraagt inwoners en bezoekers van Genderen om begrip voor eventuele overlast tijdens deze werkzaamheden. Het vernieuwde straatwerk en riolering moeten zorgen voor een betere infrastructuur in de Hoefstraat.