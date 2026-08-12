Offroad Veghel vraagt vergunning aan voor evenement

Er is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het evenement Offroad Veghel. Dit moet plaatsvinden op 17 en 18 oktober aan Ham 19 in Veghel.

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De gemeente Meierijstad heeft op 10 augustus een aanvraag ontvangen voor het evenement Offroad Veghel. Het gaat om een tweedaags evenement gepland op 17 en 18 oktober 2026. De locatie is Ham 19 in Veghel.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt er een beslissing genomen, al kan deze termijn worden verlengd of opgeschort. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3840.