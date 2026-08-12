Kermis en volksfeest Wijbosch: vergunning aangevraagd

Van 9 tot en met 12 oktober staat in Wijbosch een kermis en volksfeest gepland. Er is een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Meierijstad.

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De aanvraag voor een evenementenvergunning is op 10 augustus 2026 ingediend. Het betreft een kermis en volksfeest op Eerdsebaan 1 in Schijndel, waar de festiviteiten gepland staan van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen ongeveer acht weken een besluit. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als er extra informatie nodig is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3830.