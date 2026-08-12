Gehandicaptenparkeerplaats in Veghel wordt algemeen

In Veghel is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opgeheven. Op dezelfde plek aan de Deken van Miertstraat is nu een algemene gehandicaptenparkeerplaats ingesteld.

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De gemeente Meierijstad heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen in de Deken van Miertstraat in Veghel. Dit gebeurde omdat de gebruiker van de parkeerplaats is overleden. De parkeerplaats blijft beschikbaar voor gehandicapten en is omgezet naar een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Het verkeersbesluit, dat op 10 augustus 2026 is genomen, zorgt ervoor dat de betreffende ruimte direct weer beschikbaar is voor algemeen gebruik door gehandicapten. De borden die de parkeerplaats op kenteken aanduidden, zijn inmiddels verwijderd of worden op korte termijn weggehaald. Het besluit wordt definitief als er geen bezwaarschriften worden ingediend.