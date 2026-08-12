Vergunningsaanvraag voor gevelwerk Lage Bremberg in Etten-Leur

In Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor het stuken van de voorgevel van een pand aan de Lage Bremberg 8. De aanvraag is op 6 augustus 2026 ontvangen.

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Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om werkzaamheden aan de voorgevel van een woning op Lage Bremberg 8. De vergunning betreft het stuken, een techniek waarbij een laag pleister wordt aangebracht op muren.

De aanvraag is informatief gepubliceerd en op 6 augustus geregistreerd onder kenmerk 2026ABB0538-01. Het adres van de locatie is Lage Bremberg 8, postcode 4872LE. Het besluit over de vergunning is nog niet genomen.