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Etten-Leur reserveert parkeerplaatsen voor laadpalen in Haansberg-Oost

Vandaag om 09:42

De gemeente Etten-Leur heeft besloten zes parkeerplaatsen in Haansberg-Oost te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Het gaat om plekken aan de Goudsbloem en de Zaaier.

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Om te voldoen aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en het beleidsplan elektrisch rijden heeft de gemeente Etten-Leur laadlocaties aangewezen in nieuwbouwgebied Haansberg-Oost. Twee parkeerplaatsen bij de Goudsbloem en vier bij de Zaaier worden ingericht voor elektrische auto’s. De plekken worden voorzien van laadpalen en verkeersborden die aangeven dat ze exclusief bedoeld zijn voor het opladen.

Het besluit is genomen om de behoefte aan openbare laadvoorzieningen in nieuwe wijken te dekken en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De laadpunten zijn vastgesteld in overleg met verkeersadviseurs en voldoen aan de richtlijnen van het beleidsplan. De exacte locaties zijn aangegeven op een situatietekening.

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