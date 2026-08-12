Vergunning aangevraagd voor reconstructie N389 bij Zevenbergseweg

Er is een vergunning aangevraagd voor werkzaamheden aan de N389 bij de Zevenbergseweg in Etten-Leur. Het gaat om het verleggen van een watergang en het aanbrengen van een voorbelasting.

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Op 31 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Etten-Leur een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning heeft betrekking op werkzaamheden aan de N389, waaronder het verleggen van een watergang en het aanbrengen van een voorbelasting. Deze maatregelen zijn nodig voor de reconstructie van de weg.

De locatie van de werkzaamheden is de Zevenbergseweg in Etten-Leur. Het gaat op dit moment om een ingediende aanvraag; er is nog geen besluit genomen. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.