Nieuwe huisvesting werknemers en waterbassins gepland in Etten-Leur

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een pand en drie waterbassins aan het Lochtsepad in Etten-Leur. De aanvraag is op 5 augustus 2026 ingediend.

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De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een nieuw pand voor de huisvesting van werknemers en het plaatsen van drie waterbassins. Deze ontwikkeling is gepland op Lochtsepad 13.

De aanvraag is ingediend op 5 augustus 2026 en heeft intern kenmerk 2026ABB0528-01. Het betreft een informatieve publicatie, bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.