Nieuwe woningen gepland aan Dorpsstraat in Valkenswaard

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van twee woningen aan de Dorpsstraat in Valkenswaard.

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Op 9 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project op Dorpsstraat 120, waarbij de huidige functie van het pand wordt veranderd naar woonruimte. Er zijn plannen om twee woningen te realiseren.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 511211 en valt onder de categorie 'Bouwen'. Het betreft een kennisgeving van de ontvangst van deze aanvraag, en de plannen liggen niet ter inzage. Formeel reageren op deze aanvraag is niet mogelijk.