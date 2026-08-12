Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakopbouw in Nuenen

Voor een woning aan de Van Ruusbroecstraat in Nuenen is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om een dakopbouw te plaatsen. De aanvraag is op 5 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het adres Van Ruusbroecstraat 20 in Nuenen. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag bekendgemaakt en deze is vanaf vandaag in te zien.

De stukken zijn digitaal op te vragen via het e-mailadres van de gemeente. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat de vergunning verleend is.