Beslistermijn verlengd voor woningverbouwing in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn voor een verbouwingsaanvraag aan de Nassaulaan met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Nassaulaan 15 in Oisterwijk. Deze aanvraag werd op 9 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1056957.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat de beslistermijn maximaal zes weken wordt verlengd. Bezwaar maken of beroep instellen tegen dit besluit is niet mogelijk. Dit kan pas als er een definitieve beslissing is genomen over de aanvraag.