Paperclip Festival op E3-strand in Eersel

Op zaterdag 22 augustus 2026 vindt het Paperclip Festival plaats op het E3-strand in Eersel. Het evenement duurt van twee uur ’s middags tot elf uur ’s avonds en trekt ongeveer 10.000 bezoekers.

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Het Paperclip Festival is een jaarlijks terugkerend evenement op het E3-strand aan de Buivensedreef in Eersel. De organisatie heeft van de gemeente een vergunning gekregen waarin strikte regels staan over de hoeveelheid geluid die het festival mag produceren.

Om ervoor te zorgen dat deze geluidsnormen niet worden overschreden, worden tijdens het festival metingen uitgevoerd. Het kan echter voorkomen dat het festival buiten het terrein hoorbaar is. Dat betekent niet automatisch dat de gestelde geluidsgrenzen worden overtreden.

Geluidsoverlast melden

Bezoekers of omwonenden die denken dat het geluid te hard is, kunnen op zaterdag 22 augustus tussen twee uur ’s middags en elf uur ’s avonds bellen met het klachtennummer van de gemeente. Als een klacht gegrond wordt verklaard na een meting, moet de organisatie het geluidsniveau direct aanpassen.

De gemeente en festivalorganisatie vragen om begrip voor eventuele overlast in de omgeving. Het Paperclip Festival is een populair evenement dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt naar Eersel.