Garage gepland aan Wielstraat in Veen

In Veen is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een garage aan de Wielstraat.

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De gemeente Altena heeft op 3 augustus een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een garage aan Wielstraat 17 in Veen. Het gaat om een omgevingsvergunning, die toestemming geeft voor bouw- en andere projecten. De gemeente verwacht uiterlijk op 28 september een besluit te nemen over deze aanvraag.

Als de vergunning wordt verleend, verschijnt hierover een nieuw bericht. Vanaf dat moment zijn de documenten rond de vergunning in te zien. Op dit moment kun je de aanvraag al bekijken via een informatieverzoek op de website van de gemeente Altena of door te bellen naar 0183 – 51 61 00.