Vergunning voor voorwerpen op de weg in Rijen verleend

De gemeente Rijen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op verschillende momenten van 19 augustus tot en met 31 december 2026.

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De vergunning geldt voor activiteiten op het Raadhuisplein 16 in Rijen. Het gaat om een ontheffing van het verbod om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen. De periode waarin dit is toegestaan, loopt van 19 augustus tot en met 31 december 2026.