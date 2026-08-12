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Afmeerpalen en torenkranen aangevraagd in Heusden

Vandaag om 10:06

Bij Bakkersdam 1A in Heusden zijn plannen ingediend voor drie afmeerpalen en twee torenkranen.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwactiviteit voor het plaatsen van drie afmeerpalen en twee nieuwe torenkranen aan Bakkersdam 1A. De aanvraag is binnengekomen op 31 juli en staat geregistreerd onder nummer 2227918.

De vergunningaanvraag wordt momenteel beoordeeld. Pas na een besluit van de gemeente kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken. Meer informatie is beschikbaar via het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.

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