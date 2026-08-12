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Vergunningsaanvraag voor nieuwe deuren en kozijnen in Cuijk
Vandaag om 10:20
In Cuijk is een vergunningsaanvraag ingediend voor het vervangen van deuren en kozijnen. Het gaat om werkzaamheden op Vossehol 21. De aanvraag is op 7 augustus ontvangen.
De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van deuren en kozijnen op het adres Vossehol 21. Deze aanvraag is op 7 augustus ingediend en heeft zaaknummer Z2026-00005270.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om een besluit te nemen. Deze termijn kan worden verlengd tot veertien weken.
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