Vergunningsaanvraag voor nieuwe deuren en kozijnen in Cuijk

In Cuijk is een vergunningsaanvraag ingediend voor het vervangen van deuren en kozijnen. Het gaat om werkzaamheden op Vossehol 21. De aanvraag is op 7 augustus ontvangen.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van deuren en kozijnen op het adres Vossehol 21. Deze aanvraag is op 7 augustus ingediend en heeft zaaknummer Z2026-00005270.

De aanvraag betreft een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De gemeente heeft maximaal acht weken de tijd om een besluit te nemen. Deze termijn kan worden verlengd tot veertien weken.