Evenementenvergunning verleend voor BBQ Middellaan in Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor de BBQ Middellaan. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 augustus 2026 van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds aan de Middellaan 484A.

Gevonden voor jou

Op zaterdag 26 augustus organiseert Middellaan een barbecue aan de Middellaan 484A in Breda. Het evenement mag plaatsvinden tussen één uur ’s middags en elf uur ’s avonds.

De vergunning is verleend door de gemeente Breda. Het kenmerk van het besluit is Z2026-005546. Belangrijke details, zoals locatie en omschrijving, zijn digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda.