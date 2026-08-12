Vergunning verleend voor gevelwijziging Grote Markt en Korte Brugstraat

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor gevelaanpassingen aan panden op de Grote Markt en Korte Brugstraat.

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Er is een omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van de gevelreclame, de pui en de begane grond van het pand aan Grote Markt 25 in Breda. Daarnaast is toestemming gegeven voor het wijzigen van de gevelreclame bij Korte Brugstraat 3.

De vergunning, die op 10 augustus 2026 is afgegeven, betreft onder andere werkzaamheden aan een rijksmonument. Het gaat om aanpassingen waarvoor regels uit het omgevingsplan zijn gewijzigd, zoals technische bouwwerkzaamheden en afwijkingen van bestaande voorschriften. De gemeente wil met deze vergunning aangeven dat er veranderingen mogelijk zijn in de omgeving.