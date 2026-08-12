Buurtfeest in zandbak Breda krijgt vergunning

Het buurtfeest bij Laag Zand 14 in Breda mag doorgaan. De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor het feest op dinsdag 22 augustus.

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Het buurtfeest zal plaatsvinden in de zandbak aan Laag Zand 14 in Breda. Het evenement begint om twaalf uur 's middags en eindigt om elf uur 's avonds. De vergunning is verleend door de gemeente en heeft kenmerk Z2026-005548.

Met deze vergunning is het feest officieel toegestaan. Het evenement wordt georganiseerd om buurtbewoners samen te brengen. Bij de gemeente konden aanvragen voor dergelijke vergunningen worden ingediend om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt.